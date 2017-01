Вземете напълно безплатно Mass Effect 2

Mass Effect 2 е новата безплатна игра от промоцията On the House на Electronic Arts. Искате да я вземете? Просто отидете към страницата на промоцията в Origin, впишете се в профила си или се регистрирайте, след което се отправете към бутона Add to Library, за да си вземете играта. Тази версия на играта е допълнена от документалния филм, DLC пакета Zaeed: The Price of Revenge и други по-дребни елементи.

Ако не сте запознати със сериите, то с оглед на предстоящата премиера на Mass Effect Andromeda в края на март, промоцията е добър старт да започнете. МЕ2 се счита за най-добрата игра от поредицата.