Видео към The Bard’s Tale IV разкрива комбат системата в играта

inXile Entertainment не стоят без работа. Студиото работи в момента не по една, а по три игри: Wasteland 3, The Bard’s Tale IV и Torment: Tides of Numenera. След като представиха тези дни ново видео към Torment: Tides of Numenera, студиото публикува и такова към The Bard’s Tale IV. Продължението на класиката от 1985г. се очаква да се появи чак през есента на тази година, но студиото започна вече да подготвя по-нетърпеливите от своите фенове.

Играта ще включва камера с перспектива от първо лице (движението по „плочки“ също съществува, като възможност) и свобода на движението, както и походов начин за водене на битки. В настоящата версия вашите герои са представени посредством 2D репрезентации в долната част на екрана, макар че това се очаква да се промени. Що се отнася до комбат системата, която е акцент във видеото, то вместо традиционните екшън точки ще може да се възползвате от т.нар. Opportunity система. Представени в HUD зоната, възможностите представляват вид споделен сборен набор от точки, благодарение, на които вашите герои ще могат да изпълняват общи атаки и многоцелеви комбинирани удари. Графиката изглежда чудесно без никакво съмнение и определено се различава от традиционната top-down, леко… „дървена“ визия на типичните дънджън кролери, което без съмнение ще е огромен плюс за следващия Bard’sTale.