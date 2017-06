Играйте безплатно Gears of War 4 цяла седмица

В чест на излизането на Rise of the Horde, следващия експанжън за Gears of War 4, The Coalition подарява 10 безплатни часа GoW4 на верните си последователи. Промоционалният период ще протече от девети този месец до 15-ти. Тук ще бъде включена първата част от кампанията в играта, както и всичките мултиплейърни режими.

Що се отнася до Rise of the Horde, експанжънът ще е подобрена версия на Horde режима с допълнителни 15 класови умения, увеличени значителни Level 6 умения, специална награда при елиминирането на специалния бос и включването на две допълнителни опции за Insane режима. Ако биете в Horde на Insane трудност, ще получите достъп до Inconceivable, което е още по-голяма трудност от Insane.

Що се отнася до промоцията на играта, 10-часовото ограничение не е строго обвързано с времето от 9-ти до 15-ти. Може да свалите играта в този период, но да я играете и след това. Заедно с това, The Coalition предлага и специален Trainee Packs, насочен към нови играчи, с което те ще могат да научат основните механики на играта и лесно да отключат нови умения. И разбира се, ако пожелаете да закупите пълната версия на играта след изтичането на пробните десет часа, прогрсът ви ще се пази в нея. За да научете повече, посетете сайта на играта.