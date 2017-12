Излезе Horizon: Zero Dawn – Complete Edition

Sony имаше поредна добра година, като безспорния хит от каталога им за 2017 е Horizon: Zero Dawn. За да ознаменува безспорния успех на Ninja Theory и излизането на Horizon: Zero Dawn – Complete Edition, което предлага основната игра и допълнението към нея, The Frozen Wilds, компанията публикува и изцяло ново видео, което да подчертае достойнствата на света на играта. Заедно с геймплей от играта, цитати от отзивите за нея и фен изяви, във видеото се появява и емблематичния Хидео Коджима, който изказва мнението си за Horizon: Zero Dawn.

Играта е ексклузив за PlayStation 4 и показва ретро-футуристичния свят на Алой, главната героиня и оцелелите след апокалиптично събитие, което е върнало човечеството в едно праисторическо настояще, в което бродят механични динозаври, а в небето се реят птеродактили роботи. Заедно с изключителната си графика и привлекателен геймплей, играта получава признание за своята история и за смелостта на студиото, което я е създало.