Вчера, на 31-ви януари, по време на разговор с потенциални инвеститори издателят ЕА разкри нови детайли около предстоящото продължение на Star Wars: Battlefront.

Интересното е, че играта не бе наречена Battlefront 2 от ЕА, а само като „следващото Star Wars Battlefront заглавие“. Като за начало директорът на компанията Андрю Уилсън потвърди, че играта се подготвя да излезе през празниците на 2017-та година. Продължението ще е дори още по-голямо от оригинала от 2015-та, с повече локации и герои за игра. Най-важното обаче е, че този път предстоящата Star Wars: Battlefront ще има сингъл плеър кампания (ЕА полага изключителни усилия да разпространи тази новина).

Освен това, по думите на Уилсън, новата Battlefront ще съдържа предмети и допълнения от различни ери от света на Star Wars. За кои точно обаче не стана дума – предстои да разберем дали ще има локации и герои от The Force Awakens и Rogue One. Добър знак обаче е фактът, че първата Battlefront игра включва Rogue One: Scarif експанжъна, с който се добавят героите Джин Ерсо и Орсън Креник. Действието също се развива на планетата Скариф.

Уилсън допълни, че следващата Battlefront част ще бъде направена от студията DICE, Motive Studios и Criterion. Предишната игра беше коментирана като не много успешна и бе разпродадена в 14 милиона копия, така че всичко зависи от продължението.