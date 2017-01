Още малко и Nintendo Switch ще е при нас, новата конзола на компанията изглежда ще е свеж поглед върху гейминга след Wii U. Способността режимите да се променят от портативна конзола до платформа у дома е по-привлекателна идея отколкото Dual Screen на Wii U.

Въпреки всичко, има някои неща които едва ли ще се харесат на потребителите. И въпреки че засега светът е в очакване да се добере до Nintendo Switch, има пет грешки, които в началото ще пречат на японската компания:

Евтина, но не съвсем

Nintendo Switch не е сравнително скъпа конзола на пазара, и $299 долара не са лоша сделка… отначало. Ако отбележите в пакета нужните аксесоари и игри, платформата изведнъж става прекалено скъпа за възможностите си. Искате зареждащ Joy-Con контролер? Само за $30. Ами Про контролер за TV гейминг? Още $70 – за устройство, което не е по-сложно от тези за Xbox One и PlayStation 4. Само закупуването на една игра и контролер може да покачи цената над $500.

Недостатъчно игри при издаването и никакви вградени в конзолата

Както винаги, конзолите се пускат с прекалено малко игри при издаването им. Изглежда Nintendo не пада по-назад, но е дори по-зле от Wii U. Една от струващите си игри е The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Но засега тя ще е най-доброто, което може да се предложи преди пускането на Super Mario Odyssey чак на края на 2017-та година. Още по-зле, че ще трябва да си я закупите отделно, защото нито тя, нито която и да е игра не е окомплектована заедно с иначе толкова простичка платформа.

Малък екип от разработчици на игри

Изглежда невъзможно Nintendo на привлече вниманието на толкова разработчици, колкото преди. Компанията е изградила доста своеобразен стил на маркетинг и затова разчита повече на собствени програмисти. Skyrim може да е добра идея, но вече празнува петгодишен юбилей. И освен ако ЕА и Activision не предложат някои добри изненади, едва ли ще се появи някой добър шутър през 2017-та, ако не никога.

Платената онлайн услуга е ужасна идея

След стъпката на Microsoft и Sony, Nintendo също вече предлага платена услуга за онлайн игри. И засега това е ужасна сделка. Детайлите около функциите са неясни и засега просто изглежда като допълнително ненужно заплащане. Пък и след като потребителите вече използват Xbox Live Gold, EA Acces, Spotify и Netflix, идеята се обезсмисля. Не че Nintendo няма право да продава своята услуга, но трябва да предложи повече от гореизброените.

Дисковото пространство е ограничено

32 GB за конзола за игри е прекалено малко, особено след като игри като Zelda заемат до половината от него. Това се решава с използването на карти с игри (функциониращи подобно на старите касетки) или да добавите MicroSD карта, която, естествено, ще добави към цената.