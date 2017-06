Подробности за Life Is Strange: Before The Storm

В началото на този месец изтече информация за подготвяна трета игра от света на Life is Strange. Освен анонсираната вече игра, по която започват работа Dontnod (създатели на първата игра и на Remeber Me), такава ще излезе и от денвърското студио Deck Nine Games. Това обяви издателят Square Enix вчера.

Life is Strange: Before the Storm ще е отново епизодично заглавие в три серии и ще излезе в края на август: на 31-ви, за конзоли и персонални компютри. Новата игра ще разказва събития, случили се преди тези от първата игра, а фокусът ще е поставен над Клоуи. Ашли Бърч няма да даде гласа си, като тя е заменена от Риана ДеВрис. Бърч ще участва в създаването на играта, работейки по сценария на Life is Strange: Before the Storm.

„За разлика от Макс, Клоуи няма способности за манипулиране на времето, така че ви препоръчваме да мислите преди да говорите…! стрият език на Клоуи ще изисква да живее с последиците от това, което говори и както преди всяко едно действие ще има преки последствия в близък, краткосрочен и по-дълъг период“, споделят от Square Enix.

Заедно с това, тези, които искат да видят отново повече от Макс ще могат да го направят в специален бонус епизод в самостоятелен епизод, озаглавен Farewell и ще е достъпен за тези, които си поръчат Deluxe изданието на играта. Повече за Life is Strange: Before the Storm може да разберете тук и във видеото по-долу.