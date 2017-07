Три от петте най-продавани игри за юни са на Nintendo

Nintendo Switch няма много игри, но тези, които са на разположение, се продават доста добре. Софтуерът за хибридната конзола доминира класацията за най-продавани игри за месец юни, сочат данни на NPD Group.

Три от петте най-продавани игри при физическите версии са на Nintendo.

На второ място е бойната игра Arms, която дебютира в средата на юни и от която вече са продадени над 256 000 копия. На четвърто място е Mario Kart 8 Deluxe, която стартира на 28 април и за миналия месец е продала 180 000 бройки. Топ 5 се затваря от The Legend of Zelda: Breath of the Wild – първият голям хит на Switch (и последен за Wii U), от който за юни са продадени 145 000 копия.

Актуалният хит за системата пък е онлайн шутърът Splatoon 2, който дебютира тази седмица. Mario + Rabbids: Kingdom Battle пък е сред очакваните за Switch заглавия по-късно тази година.

Най-продаваната конзола за юни пък е PlayStation 4, въпреки че която и система да си купите, ще трябва да се задоволите най-вече с портове, римейкове и стари колекции.