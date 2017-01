Might & Magic Showdown влезе в Steam Early Access

Ubisoft спази обещанието си, публикувайки Might & Magic Showdown в Steam Early Access тази седмица. Заглавието представлява 1v1 PvP арена от вселената на Might & Magic, която имитира настолна игра. Might & Magic Showdown привлича с богатите си къстъмизационни възможности, насочени към външния вид на героите. В играта контролирате герой и чудовища. Получавате възможността да контролирате до три същества, като всяко от тях има предварително написани AI сценарии за тактическите им умения, които може да променяте по свое желание.

Освен 30-те мисии в главната кампания и богатите ръководства, интерес със сигурност ще представлява и онлайн елементът, в който ще се изправите срещу други играчи и сценариите за уменията и атаките на вашите герои ще бъдат от съществено значение.

„Когато започнете да настройвате героя си и външния му вид, голяма част от достъпните цветове ще са затъмнени. Ще може с времето да достигнете до тях – заедно с бонус XP точки, заглавия, нови атаки и други придобивки – чрез завършване 180-те предизвикателства в играта, които варират от това да излезете победител в мисиите към кампанията и придобиването на определени качества, като да речем 50 победи в PvP мачове с конретен герой. А когато приключите с това, ще получите достъп до дневни предизвикателства, които ще ви накарат да завършите нови задачи или да спечелите повече награди и XP точки“, пишат от Ubisoft.