PGW 2017: Ново видео към Detroit: Become Human

По време на Paris Games Week 2017, Sony представи част от заглавията, които предстоят да излязат за Playstation 4, PS4 Pro, PSVR и Playstation Link. Независимо, че видяхме страхотни неща, свързани с ексклузивите на компанията, медиите акцентираха на нещо странично. Става дума за новите трейлъри към The Last of Us и Detroit: Become Human и сериозността на показания материал – бруталността, показана в клипа към първата игра и случаят на детски тормоз във втория. По-горе може и да видите видеото към играта на Quantic Dream.

Изглежда за много медии няма проблем разбиването на главата на зомби със сатър,късането на ръце, крака, ваденето на очи, но ако една видеоигра вземе, че отрази сериозен проблем от реалния живот, като насилието над деца, има. Все пак стереотипа е, че видеоигрите са несериозна медия, нали?

Именно със сериозни теми ще е натоварена и Detroit: Become Human, която ще разказва за едно недалечно бъдеще, в което човек държи в подчинение хуманоидни андроиди. На фона на засилващите се изследвания в областта на изкуствения интелект и роботиката, във време, в което човек, като Илън Мъск говори все по-открито за невроинтерфейси и идеята за трансхумнизма звучи вече не само, като нещо извадено от sci-fi филм, и във време, в което имаме проекти, като Sophia, идва и Detroit: Become Human. Играта има амбицията да се заеме с изследването на човешката природа, противопоставянето на човек и машина, моралната страна на бъдещето, какво е човек и подобни теми. Дали не е изпреварила времето си, предстои да разберем. Засега може да кажем, че играта притежава страхотна визия. В по-ранни интервюта, Дейвид Кейдж, създател на Quantic Dream, акцентира върху играта с изборите и тяхната важност, която ще заемат в Detroit: Become Human. Именно това е и застъпено в трейлъра, в който виждаме Кара, която преценява как да постъпи в ситуацията с Алис и насилникът ѝ баща, Тод.

Detroit: Become Human е в разработка от 2015 и се очаква да излезе през пролетта на следващата година.