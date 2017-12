След изключително успешния Черен петък, който Sony имаше, компанията публикува данни и за глобалните продажби на PS4 към началото на декември. Става дума за 70.6 милиона продадени конзоли. Над 617.8 милиона копия на игри пък са продадени. Става дума, както за дигитални продажби, така и от обикновени магазини.

Най-добре продаващото се устройство за виртуална реалност (от високия клас), PSVR, продължава своя възход с над два милиона продадени шлема и 12.2 милиона продадени копия на игри от 150-те заглавия за платформата. Цифрите са към 03.12.

Очаква се да разберем повече за успехите на конзолата по време на PlayStation Experience, който стартира тази седмица.

Цифрите най-вероятно ще продължат да се покачват и следващата година. В близко бъдеще се очакват няколко страхотни ексклузива, между които Detroit: Become Human, новият God of War, продължението на The Last of Is, Days Gone и Ghost of Tsushima.