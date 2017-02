Square Enix с уикенд акция в Steam

Square Enix анонсира страхотна акция в Steam, която ще ви даде достъп до някои от по известните им заглавия с отстъпки до 75%.

Освен специалния пакет с предишни издания на Final Fantasy, тук ще откриете игри като Just Cause 3, намалена със 75%, последният Hitman, чиято цена е намалена наполовина, Life is Strange и Lara Croft Go, Sci-fi изненадата The Turing Test и Deus Ex:Mankind Divided. Освен това тук ще намерите и класики на студиото, които да ви върнат в годините. Приключенията на Лара Крофт и оригиналния Thief, Deus Ex: Human Revolution, Sleeping Dogs, първите Deus Ex и Hitman.

Приятно харчене!