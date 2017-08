Super Mario Odyssey е големият победител на Gamescom 2017

Европейското изложение за видеоигри и разработчици Gamescom може и да нямаше блясъка и анонсите на Е3, но безспорно отново беше силно.

Една от големите звезди тук беше Xbox One X, за която разбрахме нова информация, появи се геймплей видео към Shenmue III, показващ развитието на проекта, научихме нова информация и видяхме ново видео към Assassin’s Creed: Origins, появиха се новини около Fallout VR, DOOM VR, FIFA 18, Anno 1800, Wolfenstein 2 и др. Шоуто обаче свърши преди дни и в неговия край разбрахме кои са звездите на експото. Най-изненадващата звезда на Gamescom 2017 е… Super Mario Odyssey. Платформърът за Nintendo Switch спечели наградата за „Най-добра игра“, за „Най-добра семейна игра“ и за „Най-добра ексшън игра“.

Ето и пълния списък на отличените игри:

„Най-добро от Gamescom“: Super Mario Odyssey, Nintendo

„Най-добро допълнение/DLC“: Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts

„Най-добра игра за Sony PlayStation 4“: Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

„ Най-добра игра за Xbox One“: Mittelerde: Middle-earth: Shadow of War, Warner Bros.

„Най-добра конзлна игра за Nintendo Switch“: Super Mario Odyssey

„Най-добра PC игра“: Kingdom Come: Deliverance, Koch Media

„Най-добра мобилна игра“: Metroid: Samus Returns, Nintendo

„Най-добра ролева игра“: Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

„Най-добър рейсър“: Forza Motorsport 7, Microsoft

„Най-добър симулатор“: Project CARS 2 , Bandai Namco

„Най-добра спортна игра“: PES 2018, Konami

„Най-добра семейна игра“: Super Mario Odyssey, Nintendo

„Най-добра стратегия“: Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

„Най-добра пъзъл игра“: God’s Trigger, Techland

„Най-добра социална/онлайн игра“: Destiny 2, Activision Blizzard

„Най-добра неангажираща (casual) игра“: Hidden Agenda, Sony

„Най-добра мултиплейърна игра“: Destiny 2, Activision Blizzard

„Най-добра VR игра“: Fallout 4 VR, ZeniMax

„Най-добър хардуер“: Xbox One X, Microsoft.