Wolfenstein II: The New Colossus ще е втората част от трилогия

Wolfenstein II: The New Colossus ще е втората игра от трилогия, подготвяна от Bethesda и MachineGames. Това заяви в интервю за GiantBomb Йенс Матайс от MachineGames. Освен това, в третата част ще видим завръщането на емблематичен персонаж от Wolfenstein 3D. „Веднъж, като си представил Mecha-Hitler, няма как да оставиш нещата просто така“, загатва Матайс.

Wolfenstein II: The New Colossus беше един от хитовете на E3 2017. Продължението на успешния The New Order от 2014г. отвежда Б.Джей. Бладжкович в една алтернативна версия на САЩ от 60-те години на миналия век, в която страната е под хитлеристки контрол. Играта излиза за конзоли и персонални компютри на 27.10.