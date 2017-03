Google Assistant вече може да ви чете кратките съобщения

Персоналният помощник Google Assistant вече може да ви прочете SMS съобщенията, които получавате.

По същия начин, програмата ще ви чете и съобщения, получени във Facebook Messenger и Hangouts. Всичко, което трябва да направите, е да кажете Do I have any messages? или Show me my last message и Google Assistant ще прочете на глас най-новите известия.

След като го направи, ще може да продиктувате отговор по същия начин.

Новата и удобна функция за Google Assistant е налична за флагманите Pixel и Pixel XL, както и за други Android теелфони с версии Marshmallow и Nougat на операционната система. Ако отговаряте на това условие, трябва да ъпдейтнете приложението Google до 6.13, да имате телефон със 720р резолюция и поне 1.5GB свободно пространство.

Добавянето на функцията за четене и изпращане на съобщения идва в момент, когато Google и Amazon се борят за надмощие в динамичния нов сектор на интелигентните асистенти, интегрирайки ги не само в мобилни устройства, но и във всякакви умни джаджи, свързани с мрежата.