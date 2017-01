Pokemon GO е игра, в която трябва да хванете виртуалния покемон в реалния живот, използвайки смартфона. Изследвайте улиците на вашия град в търсене на покемони и PokeStop – локации, в които можете да получите допълнителни предмети. Намерения покемон можете да хванете чрез обикновен жест с плъзгане, който изстрелва покебол. След достигането на 5-то ниво, което може да стане чрез залавяне на покемони и събиране на различни предмети, пред геймъра се разкриват залите за тренировки PokeGym. В тях е възможно тренирането на своя покемон и устройването на боеве между покемоните. Покемонът който победи в PokeGym оглавява тази зала и получава цвета на своя тим. Всеки покемон може да бъде усъвършенстван чрез еволюция. Лиценз: Безплатен (Freeware), вътрешни покупки с цени от 2,09-209,99 лв.

Промени в Pokemon GO 0.53.1:

– Updated Apple Watch to display Eggs obtained from PokéStops

– Changed distance tracking to better account for GPS drift

– Minor text fixes.

