1by1 е миниатюрен плейър, който възпроизвежда аудио файлове във всички популярни формати. Програмата работи отлично на по – стари компютри, поддържа plug-in-и за WinAmp и Cue Sheets. Интерфейсът наподобява този на Windows Explorer.

1by1 лесно създава и ъпдейтва плейлистове с музика, а е и миниатюрен плеър. Интересното е, че е само около 140 KB и има сериозни възможности: директно възпроизвеждане на директории (няма нужда от плейлисти, разширена работа с файлове, възможност за възобновяване на просвирването дори и след спиране на програмата, поддръжка на Winamp input, динамичен аудио усилвател, възможност за смесване на песните, възможност за просвирване на цели дискове, задаване на определени песни като любими и още много възможности. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в 1by1 1.90:

◾Temporary repeat/stop track feature

◾Only minimize on window close option

◾Elapsed and total time in title bar option

◾Drag from Explorer like from Insert view

◾ID3v1 genre list extended

◾Icon modified

◾Minor changs

