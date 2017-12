Active@ Kill Disk – Hard Drive Eraser е безплатна програма, която ви позволява да изтриете цялата информация върху твърд диск SSD или USB флашка, без възможност за евентуално възстановяване.

Приложението използва метода на Guttman за унищожаване на информация. Ако използвате Active@ Kill Disk, можете да бъдете сигурни, че всички данни ще бъдат премахнати завинаги от въпросния носител на информация. С помощта на “wipe” функцията е възможно изчистването на празното място, в случай на оставени следи от предишната информация.

Active@ Kill Disk поддържа 17 стандарта за сигурност от различни държави.

В някои случаи е наложително да ликвидирате абсолютно цялото съдържание на твърдия диск, за да сте сигурни, че не е останало нищо, което може да ви причини проблеми. Тази програма е предназначена точно за такива случаи. Бъдете изключително внимателни при употребата й, защото последствията може ще са необратими!

Промени в Active@ KillDisk 11.0.87.0:

Completely redesigned and greatly improved user interface

Improved visualization of physical disks and erase processes

Improved handling of disks with controller malfunctions

Stable handling of hot-swappable and dynamic disks

Sound notifications for completed erase jobs with different results

Auto hibernate or shut down the system after all jobs are completed

Enhanced certificates and reports for disk erase and wipe

Advanced Disk Viewer with flexible Search for low-level disk inspection

Customizable file names for certificates & XML reports

Unique Computer ID can be displayed in certificates/reports

Disk health – S.M.A.R.T. information can be displayed and monitored

Customizable look & feel: four different application styles included

Ultimate: contains now complete Linux Installation (instead of zipped archive)

Boot Disk: added basic networking & mapping network share

Boot Disk: upgraded to WinPE 10 with all the latest drivers & packages

Console: now supports both 64-bit UEFI Secure Boot and legacy x64 or x86 BIOS boot

Console: Secure Erase – low level ATA command for hardware erasing (Ultimate package)

