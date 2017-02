Active SMART позволява да следите S.M.A.R.T. параметрите на хард диска за да откриете неизправности. Използват се специални алгоритми за да се предскаже евентуален дисков срив преди той да е станал.

Също така Active SMART Ви дава пълна информация относно хард диска. На разположение са различни методи за проверка. Ако се открие някаква неизправност, алармата веднага ще Ви уведоми. Лиценз: Платен (Shareware).

Проверка в Active SMART 2.9.81 Final:

Added „Clear Temperature History“ button

Improved support for SSD Samsung 850 EVO M.2 hard drives

Updated S.M.A.R.T. attributes database

Fixed temperature support for some hard disks

Fixed license dialog bug and some others

