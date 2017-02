Actual Transparent Window дава възможност за изменяне на прозрачността и други параметри на програмните прозорци в операционната система Windows. Степента на прозрачност се регулира от 0% (изцяло непрозрачен) до 100% (изцяло прозрачен или невидим) по различни начини – чрез иконка в заглавието на програмния прозорец, допълнителна точка в менюто на прозореца, чрез горещ клавиш и автоматично, в зависимост от състоянието на прозореца – активен, неактивен, в режим на преместване или промяна на размерите, както и когато прозорецът се намира под курсора на мишката. Actual Transparent Window разполага и с интересния режим „призрак“, при който програмният прозорец не реагира на компютърната мишка, като едновременно с това прозорецът може да се намира най-отгоре. Тези две функции са особено удобни за мониторинг на различни процеси.

Actual Transparent Window има гъвкави настройки и дава възможност за задаване на прозрачност по подразбиране, както и на индивидуална прозрачност на всеки програмен прозорец. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в Actual Transparent Window 8.10.1:

[+] Localizaton: Arabic language is added (translation made by Thamer Mousa).

[*] Windows 10: Title buttons now look correct in the Office 2013/2016 apps

when their „File“ tab gets active.

[-] Configuration: Test Regexp dialog displayed an error if it was opened

on a monitor with high DPI resolution.

[-] Updating: If the „New version is available“ balloon notification was shown,

right click on the Actual Transparent Window notification area icon

started the installation instead of displaying icon’s context menu.

