Advanced CSV Converter е програма за преобразуване на CSV файловете във файлов формат за различни бази данни. Много бази данни използват CSV (Comma Separated Values) текстов формат, като един от най-икономичните методи за прехвърляне и съхраняване на структурирана информация. Често се налага конвертиране на CSV файловете, особено файловете с много голям размер, в някой друг популярен формат, като например XLS или RTF. Това е съвсем лесно за осъществяване с програмата Advanced CSV Converter. Създадената от HiBase Group програма Advanced CSV Converter може да преобразува CSV файловете в DBF (Dbase III, Dbase IV, Visual Foxpro), стандартен TXT, Fixed Width Text, HTML, PRG (Clipper, Foxpro), XML, XLS (Excel files), SQL и RTF. Възможно е конвертирането на няколко файла наведнъж. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Advanced CSV Converter 6.35:

•Added the possibility to set filter with alternatives.

•Some fixes.

