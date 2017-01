Advanced Encryption Package е програма за надеждно шифриране на файлове. По избор могат да бъдат използвани един от двадесетте вградени алгоритъма за шифриране – Rijndael, TWOFISH, BLOWISH, CAST, MARS, TEA и други. Advanced Encryption Package дава възможност за надеждно изтриване на файлове, които повече не могат да бъдат възстановени. Интерфейсът на Advanced Encryption Package позволява маркирането на много файлове и обединяването им в единен ZIP-файл, който след това да бъде надеждно шифрован. Програмата може да препраща файловете чрез пощенския клиент на потребителя. Възможно е шифроването на файловете от контекстното меню на експлоръра.

Advanced Encryption Package позволява шифрирането и дешифрирането на файлове и текст с различни алгоритми при дължина на ключа от 128 до 2048 бита, използване на private и public ключове, генерирани от програмата, създаване на SFX архиви с парола и други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Advanced Encryption Package Professional 6.06:

In this build we made main GUI application fully unicode compatible (it means that in fully supports filenames with national characters), fixed some problems with password in Self-Extracting modules.

To improve compatibility with Windows 10, we removed skins support from the application.

