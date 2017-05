Advanced Onion Router е клиент за мрежата на Tor, предназначен за подобряване на стандартния комплект Tor+Vidalia+Polipo за потребителите на Windows, като при това е и в пъти по-малък и портативен. Advanced Onion Router позволява бързо и лесно анонимно свързване с мрежата на TOR на всяко приложение, независимо от това, дали самото то поддържа прокси връзка или не – приложението може да застави всяка програма или плъгин принудително да използват TOR-прокси, независимо от техните собствени настройки. Advanced Onion Router включва дълъг списък с инструментални средства и възможности за мрежата на TOR, включително възможността да бъде използвано като TOR-сървър или за блокиране на изходящите връзки, портове и уеб сайтове. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Advanced Onion Router 0.3.1.3:

– when a client uses an unrecognized Socks5 login, the request will be allowed; however, a warning will be shown that contains the username and the password to allow users to find bad configuration settings (this solves the problem with replacing Tor with AdvOR in the Tor Browser Bundle)

– the files HelpFirefoxreadme.txt and HelpFirefoxAdvOR.ini were updated to work with the 6.5.2 version of Tor Browser

– updated language strings: 3262, 3263

