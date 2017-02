Advanced Renamer е инструмент, предназначен за групово преименуване на файлове. Програмата може да осъществи автоматичното преименуване по шест различни начина, като по време на процеса може да променя не само имената на файловете, но и техните атрибути (EXIF информация, ID2 и ID3 тагове и т.н.). Ако по време на преименуването възникне грешка, приложението позволява отмяна на всички или част от направените промени. Опцията за показване на миниатюри дава максимален контрол на потребителя над процеса на преименуване. Програмата притежава интуитивен многоезичен интерфейс (без български език). Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Advanced Renamer 3.74 Final:

+ Added search edit box to the ExifTool window

* Larger preview image in file info box when selecting image files in the list

* Fixed TV shows with characters not legal for filenames like * or ?

* Fixed FileInfo box not using last resized height

* Fixed reading DPI from image files, namely TIFF files

Екрани 1 от 2

Официална страница

Изтегли: Advanced Renamer 3.74 Final (10.2 MB)

Изтегли: Advanced Renamer 3.74 Portable Final (13.5 MB)