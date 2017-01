AIDA64 5.80.4043 Beta / 5.80.4000 Final

AIDA64 е една от най-добрите програми за диагностика на компютъра, наследник на Everest. Дава максимално пълна и подробна информация за хардуерното и програмно осигуряване на компютъра. Предлага мониторинг на системата – температура на процесора, дънната платка, твърдия диск, скорост на вентилаторите, волтажи, както и пълна информация за операционната система. Разполага с допълнителни модули за тестване производителността на компютъра.

AIDA64 дава подробна информация за всеки инсталиран компонент (процесор, твърд диск, видеокарта и всичко останало), прави сравнителни тестове и много други. С помощта на програмата можете да оптимизирате работата на Вашия компютър. Но и това далеч не е всичко – AIDA64 разполага с множество инструменти за диагностика и създаване на доклади за производителността. Останалите възможности оставяме на Вашето любопитство. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в AIDA64 5.80.4000 Final:

AVX and FMA accelerated 64-bit benchmarks for AMD A-Series Bristol Ridge APUs

Global hotkeys to switch between LCD pages, start/stop logging, show/hide the SensorPanel

Proper DPI scaling to better support high-resolution LCD and OLED displays

Corsair and Razer RGB LED mousepad support

Microsoft Windows 10 Redstone RS2 Insider Preview support

Improved support for AMD Zen Summit Ridge CPUs

Improved support for Intel Apollo Lake SoCs

Support for Samsung PM851 and SanDisk X400 SSDs

Improved support for Intel NVMe SSDs

CUDA 8.0 support

GPU details for AMD Radeon RX 400 Series

GPU details for NVIDIA GeForce GTX 1050, GeForce GTX 1050 Ti and GeForce GTX 1060

