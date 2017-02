С AllDup можете да претърсите твърдия диск или избрано място в мрежата за дублиращи се файлове, каквито често остават при работата на операционните системи или биват качвани в интернет пространството. Можете да филтрирате резултатите по име, размер или съдържание.

AllDup сканира твърдия диск, CD или DVD-та. Когато открие дубликати ги изтрива и/или им прави резервно копие. Така се освобождава място и лесно организирате файловете и документите си. Възможно е да търсите файлове по различни признаци: име на файл, файлово разширение, съдържание на файл, дати файл, файловите атрибути. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в AllDup 4.0.18:

•NEW: French translation of the user interface and the manual. (Translator: JP.Quélo)

•FIX: Various optimizations have been introduced in various sections of AllDup. Various bugs have been fixed.

