AlterCam е програма, създаваща, към която в реално време се предава видеосигналът от физическата уеб-камера, но с избрани от потребителя разнообразни ефекти. Възможно е превключването на Skype и други подобни програми към работа с AlterCam Virtual Camera и използване на преобразувано видео. С помощта на AlterCam е възможна и промяната на гласа в реално време.

Основни възможности на AlterCam: десетки забавни ефекти за уеб-камерата, запис на видео от камерата и изпращането му в YouTube, възможност за промяна на гласа в реално време, разделянето на видеото от реалната камера на няколко програми във виртуалната, добавяне на текст, изображения, анимации и допълнително видео; транслиране на изображението от компютърния екран към виртуалната камера, използване графичния ускорител на видеокартата. Възможно е едновременното комбинирането на няколко ефекта. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в AlterCam 4.1 Build 467:

added the ability to pause/resume and seek video file as the source for virtual camera

changed video player for camera, now it should support many video file formats.

fixed screen capturing after switching to the secondary monitor

fixed video player loading with many video files.

added the ability to record video when the source is video file

fixed several minor issues

