AlwaysMouseWheel е малка по размер многоезична програма, която дава възможност за извеждане на преден план фоновия програмен прозорец, използвайки колелцето за превъртане на компютърната мишка. Тази функционалност на AlwaysMouseWheel е полезна например при работа с текстов редактор с вече позициониран курсор, който се намира на заден план и натискането левия бутон на мишката би променило позицията на курсора, а левия бутон на мишката ще извика контекстното меню.

Основни възможности на AlwaysMouseWheel: преместване фокуса на програмите с колелцето на компютърната мишка, [Alt + левия бутон на мишката] – преместване на прозореца чрез плъзгане, [Alt + десния бутон на компютърната мишка] – промяна размера на програмния прозорец, регулиране силата на звука с помощта на колцето за превъртане, когато курсорът на мишката се намира над таскбара. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в AlwaysMouseWheel 3.64:

Update of the language files and small corrections and adjustments tests on Windows-10.

