Aml Maple е програма за индикация на клавиатурната подредба. Програмата показва текущата клавиатурна подредба плътно вдясно от текстовия курсор, както и до курсора на компютърната мишка. Aml Maple променя цвета на курсора и показва абревиатурата на използвания език или флага на съответната страна.Aml Maple можа да промени цвета на курсора при работа с английски текстове например на червен и при работа с български текст – на син. Цветовете, вида и размера на курсора могат да се настройват от потребителя.Aml Maple може да оправя неправилно набрания текст с друга клавиатурна подредба. По подразбиране се използва комбинацията Ctrl+Alt+Q, но в настройките могат да бъдат избрани всякакви клавиши. Ако текстът не е маркиран, Aml Maple променя последната сгрешена дума.Работата с Aml Maple е интуитивна и с нейна помощ е възможно по-бързото набиране на текст чрез клавиатурата. Лиценз: Платен (Shareware)

Промени в Aml Maple 5.02 Build 679:

[*] fixed: small mouse pointer (1×1) under Windows 8 and many configurations;

[*] changed: embedded mouse pointer for Windows XP;

