Aml Pages е универсален и каталог, в който могат да бъдат записвани лични бележки, адреси на електронни пощи, изображения, фрагменти от уеб-страници, URL, документи, пароли и други.

Основните възможности на Aml Pages са следните: поддръжка на форматиране и вмъкване на таблици и изображения, мощна система за търсене с разнообразни настройки и избор на област от документа, стандартна работа с текст, защита на данните с парола. Aml Pages разполага с панела Aml Assist, чрез който може да се управляват прозорците и да се копира съдържанието от много програми – MS Office и OpenOffice, Outlook и The Bat, както и браузърите Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Maxthon, Google Chrome.

Aml Pages поддържа синтактичното осветяване на текста и компресия на данните, а безплатните плъгини разширяват неговата функционалност: проверка на правопис, експортиране към CHM формат и други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Aml Pages 9.77 Build 2676:

[+] added: command „Paste Hyperlink from Clipboard“ (see menu Edit);

[+] added: hide tooltips when any key is pressed on tree or editor;

[+] added: tree does not show tooltip, when is showed for this node;

[+] added: accelerator Alt+V for menu „Paste“;

[+] added: hide tooltip when text editor is scrolled;

[*] changed: menu „Copies“ is included as default;

[*] fixed: bookmarks count in context menu of text editor;

[*] many small changes and bug-fixes;

