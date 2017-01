Any Video Converter е лесна за употреба, безплатна програма, която позволява високоскоростно конвертиране на видео файлове в различни формати. Поддържа конвертиране между почти всички видео формати: DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI, MPEG-4, зададен от потребителя формат и др.

Any Video Converter Free се отличава с опростен и интуитивен интерфейс, леснота на работа, възможност за работа с множество файлове, бързина на работа и други стандартни възможности за програми от този вид. Потребителите ще могат също така да зададат и собствен изходящ формат, в който да конвертират видео файловете си, а също така и да конвертират клипове за преносимите си устройства. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Any Video Converter Free 6.0.8:

•Fix the issue of Analysis Failed when downloading YouTube videos.

