AnyDVD & AnyDVD HD е малка програма, предназначена за дешифриране на CSS и снемане на регионалната защита на всеки DVD-диск, независимо от DVD-устройството. Това позволява създаването на копие на диска, посредством програми като CloneDVD и CloneDVD mobile. AnyDVD притежава многоезичен интерфейс, не се нуждае от ASPI драйвър и работи с всяка програма за копиране на DVD.

AnyDVD работи във фонов режим и автоматично премахва защитите срещу копиране на DVD дисковете, които поставяте във Вашето дисково устройство. По този начин можете да архивирате Вашите дискове без значение за кой регион са създадени, а също така да премахнете защитите им, така че да може да бъдат четени на всеки един DVD плеър. Програмата също така може да премахва нежелани елементи от дадено DVD като субтитри, предупредителни съобщения и други.

Освен всичко това AnyDVD & AnyDVD HD премахва Macrovision защитата срещу копиране на данните, както и други евентуални рестрикции. С програмата може да предотвратите показването на определени елементи от филма и да контролирате скоростта на DVD устройството. Интерфейсът е преведен на различни езици. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в AnyDVD HD 8.0.9.0 Final:



•New (Blu-ray): Support for new discs

•New (DVD): Support for new discs

•Change (Blu-ray): Reverted change from 8.0.4.0, „Failing MFR is no longer fatal on unprotected discs“,

•as it could create unplayable discs

•Change (Blu-ray): If keeping original menus fails, the standard speedmenu is used

•Fix (Blu-ray): Hang with black screen during playback with some discs

•Some minor fixes and improvements

