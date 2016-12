AOMEI Backupper Standard е удобна и лесна за използване програма за резервно копиране и възстановяване на компютърната система, за създаване цифрови копия на дисковете и дисковите дялове. AOMEI Backupper Standard използва технологията Microsoft VSS, позволяваща създаването на всякакви копия по време на работа.

AOMEI Backupper предлага всички основни възможности за създаване на надеждни резервни копия и възстановяване на цели дискове, дискови дялове и файлове, подбрани от потребителя. Програмата е уникална с това, че поддържа технологията VSS на Microsoft, която позволява архивите да се извършват, без да се пречи на стартираните приложения.

AOMEI Backupper може да изпраща съобщения по електронната поща при приключване на архивирането, създава журнални файлове, позволява архивиране в мрежови режими, разполага с режим за копиране сектор-по-сектор и може да създава диск за начално зареждане, базиран на Linux-ядрото. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в AOMEI Backupper Standard 4.0.1:

The software comes with a lot of network card drivers, the production of PE will automatically integrate these network card drivers for compatible with most of the computer network cards to help PE system to connect to a network share or NAS.Fixed issue: drivers are not digitally signed with EV certificate on Windows 10 Anniversary version.Fixed bug: infinite loop when real-time sync file that is being used.

