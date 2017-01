ApexDC++ е новото име на PeerWeb DC++. Тук имаме наследствено безплатен и безспирно подобряван DC клиент за p2p споделяне на файлове. Базиран е на StrongDC++ и не съдържа никакви рекламни или шпионски допълнения. Разработчиците с гордост обявяват, че приложението им умее да се държи стабилно и не се глези с много изисквания.

ApexDC++ поддържа firewall-и; едновременно закачане към множество хъбове; автоматично продължаване на прекъснати сваляния; разполага с вграден пакет от забавни емотикони, които ще разнообразят разговорите Ви в чата на клиента. Програмата е наследила всички функции от DC++ и StrongDC++.

ApexDC++ е безплатен клиен за мрежите Direct Connect и впечатлява с доста добър интерфейс, проверка за нови версии, емотикони, скинове, възможност за ограничение на скоростта на теглене или качване, доста високо ниво на сигурност и още множество полезни функции. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в ApexDC++ 1.6.3 Final:

Fix: Build configuration of older operating systems

Change: Updated port forwarding related 3rd party dependencies

Change: Updated zlib to version 1.2.10 (security patches)

Change: OpenSSL upgrade to 1.0.2j

Change: Updated compiler to MSVC 2015 Update 3 (including redistributable)

