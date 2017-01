AquaSnap е програма, която дава възможност за използване на функциите Aero Snap и Aero Shake в операционните системи.

Функцията Snap на AquaSnap е бърз и интересен начин за промяна размерите на отворените програмни прозорци чрез обикновеното им преместване извън границите на екрана. В зависимост от това, къде точно се намира прозореца е възможно неговото разтягане по вертикала, на цял екран или да бъде поставен точно до съседния програмен прозорец. Функцията Snap подобрява четенето, подреждането и сравняването на информацията в прозорците.

Функцията Shake на AquaSnap служи за отпадането на всички отворени програмни прозорци, освен активния. По този начин лесно се подрежда работния плот.

Препоръчва се след инсталиране на AquaSnap да се погледне менюто с настройките, където могат да бъдат забелязани множество интересни опции, като например AutoGlass за настройка прозрачността на прозорците и други. Програмата използва съвсем малко системни ресурси и е много полезна и удобна за използване. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в AquaSnap 1.19.0:

•Added a new keyboard shortcut for minimizing a window to the system tray.

•Added a new mouse shortcut for minimizing a window to the system tray.

•Fixed a problem with the Dutch translation.

•Fixed a problem preventing some elements of the settings dialog from being displayed correctly when Windows is in „high contrast“ mode.

Официална страница

Изтегли: AquaSnap 1.19.0 (3.19 MB)

Изтегли: AquaSnap 1.19.0 Portable (3.71 MB)