ArtSage е малка слайдшоу програма. С нея можете лесно да преглеждате JPG файлове от произволна папка, да променяте цвета за фона, да сменяте картинките с помощта на клавиатурата или да определяте скоростта на скролиране. ArtSage се зарежда в tray-менюто, за да имате по-бърз достъп до нея. Не изисква инсталация. Програмата е безплатна за лична и некомерсиална употреба. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в ArtSage 2.00.0001:

— (command line option -fullscreen correctly overrides ini file)

— static build (includes MingW (mingw.org) standard C and C++ libraries)

Изтегли: ArtSage 2.00.0001 (357 KB)