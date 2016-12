Artweaver Free е безплатен растерен графичен редактор с поддръжка на слоеве. Програмата е предназначена за рисуване, както и за обработка на изображения и фотографии. Една от най-важните особености на Artweaver Free е, че поддържа работата с таблетни компютри със сензорен интерфейс.Artweaver Free разполага с много софтуерни инструменти, имитиращи рисуване с тебешир, пастели, четки, гъби, молив, маслени бои, въглен и други. Параметрите на четките за рисуване могат да се настройват; възможно е създаването на нови четки.

Основни възможности на Artweaver Free: стандартен програмен комплект за рисуване – запълване, градиент, изрязване, избор на фрагмент, ефекти, филтри; поддръжка на слоеве и прозрачност; отмяна и повтаряне на действие, текстови слоеве. Възможна е работата с плъгини.

Графичният редактор Artweaver Free може да импортира и експортира графичните формати TIFF, TIF, BMP, PNG, PCX, GIF, JPEG, JPG, JPE, TGA, VDA, ICB, VST и AWD. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Artweaver Free 5.1.5:

Error handling for failed updates improved

Sometimes losing foreground and background color fixed

Various errors fixed

Изтегли: Artweaver Free 5.1.5 (11.9 MB)