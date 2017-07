Attribute Changer е напълно безплатно приложение, което ви позволява да променята по свое желание и вкус всякакъв вид атрибути на файлове и папки, включително: дата, час и ниво на компресия по NTFS файлова система. Доколкото промяната на посочените атрибути с вградените в Windows инструменти може да се окаже трудност, или нежелано затруднение за Вас, ползването на Attribute Changer решава този тип неудобства, като се вгражда в обвивката на Windows и опростява промяната на атрибутите на всеки файл или папка, според Вашето желание – бързо, лесно и ефективно.

След като инсталирате Attribute Changer в контекстното меню на всеки файл и директория ще се появи „Change Attributes“. С тази команда ще можете да промените всички атрибути на файла, включително датата на която е бил създаден, последно модифициран и последно отварян. Освен това можете да промените атрибутите на всички файлове, намиращи се в дадена директория и нейните поддиректории. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Attribute Changer 8.70 Final:

Update : Fixed issue with Apply button triggering Reporting tab to appear when ‘Always display Processing Report’ setting is unchecked

Update : Updated user guide

New : Make use of masks for Offset modifications on date and time

New : Make use of masks for Randomization on date and time

Изтегли: Attribute Changer 8.70 Final (4.91 MB)