Напоследък все повече програми, доскоро познати само на потребителите на операционната система Linux, започват да се разработват и във версии за Windows. Такъв е и случаят с Audacious – един от популярните аудиоплейъри за Linux. Програмата е изключително лека и има интерфейс, аналогичен на Winamp под Windows или XMMS под Linix. Приложението дава възможност за създаване на плейлисти, възпроизвеждане на поточно аудио, разполага с еквалайзер, поддържа плъгини, визуализации, скинове и много други. Използва библиотеката GTK и не изисква инсталиране под Windows. Поддържа скинове за Winamp. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Audacious 3.8.2 Final:

This is a very small release with fixes for bug #691 and the vulnerability recently discovered in Game_Music_Emu.

