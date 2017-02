Auslogics BoostSpeed e идеалната програма, ако искате компютърът Ви да работи по-бързо, чисто и безпроблемно. С това помощно средство за оптимизация може да ускорите връзката си към интернет, да настроите различни опции на Windows, да почистите системния регистър и да блокирате досадните реклами.

Auslogics BoostSpeed представлява средство за оптимизация на работата на операционната система и много популярни приложения. Сред основните възможности на програмата са: прецизна настройка на връзката към Интернет и ускорение на зареждането на страниците, настройка на браузърите Internet Explorer, Opera и Firefox за максимална скорост; оптимизатор на оперативната памет; настройка на външния вид на Windows, редактор на програмите, които се стартират заедно с операционната система, инструмент за архивиране на Registry и т.н.

AusLogics BoostSpeed ще направи така, че компютърът ви да работи по-бързо, без грешки. Бързо и качествено ще можете да направите настройки за оптимална работа. Вградения System Adviser ще провери настройките на системата ви с помощта на различни тестове и ще даде препоръки.

В реално време BoostSpeed следи работата на компютъра и ако открие параметри за оптимизиране, задължително ви информира.

Инструментът поддържа възможност за почистване на твърдия диск и на регистъра, чрез него може да видите данните на системната си конфигурация. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Auslogics BoostSpeed 9.1.2.0:

◦Improved scan mechanism and repair algorithms;

◦Fixed all known bugs;

