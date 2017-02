AutoHotkey е безплатна програма с помощта на която можете да зададете клавиши за бърз достъп до отделни приложения от вашата клавиатура. Продуктът е колкото лесен за използване, толкова и мощен. Използва елементарен, но могъщ hotkey (shortcut key) скриптов език за Windows, който поддържа едновременно придаване нови функции на клавиатура, мишка, джойстик. Ако срещнете някакви затруднения, авторите са включили подробно помощно ръководство.

AutoHotkey е приложение с отворен код, което ще ви помогне да автоматизирате почти всичко в Windows чрез присъединяването на команди и макроси към определени клавиши, клавишни комбинации или действия с мишката. Програмата може също така да върши функцията на autocomplete, т.е. ако напишете началото на дадена дума или дадено съкращение, тя автоматично да я допълва или да изписва желаната дума. Можете също така да променяте функциите на всеки един клавиш или бутон на мишката и още много други полезни опции

В пакета на AutoHotkey е включен и компилатор за изработваните скриптове. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в AutoHotkey 1.1.24.05:

Fixed WinSet AlwaysOnTop/Trans/TransColor to work on windows with 0 exstyle.

