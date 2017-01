Avira System Speedup е комплект софтуерни инструменти за комплексна оптимизация и настройка на компютърната система. Avira System Speedup увеличава производителността и бързодействието на компютри, работещи под управлението на операционната система Windows и в автоматичен режим се бори с постепенното забавяне на работата на персоналния компютър.

Avira System Speedup използва следните инструменти за ускоряване работата на компютъра:

Disk Analyzer: анализира и оптимизира използването на дисковете

Disk Doctor: извършва диагностика на хард дисковете

Recovery: възстановява файлове, ключове на системния регистър и дори зареждащите пътечки на дисковете

Network: анализира Интернет трафика и оптимизира мрежовата връзка

Startup Manager: минимизира времето за зареждане на операционната система

Registry Cleaner: оправя грешките в системния регистър

Junk File Cleaner: намира дублиращите се еднакви файлове и предлага да ги изтрие

Smart Defragmenter: интелигентно дефрагментиране

File Encryption: защита на файловете чрез шифриране

File Shredder: изтрива файловете без възможност за възстановяване

Privacy Cleaner: изтрива историята на браузъра, текстовите бисквитки и личните данни

Disk Wiper: изтриване на цели дискове без възможност за възстановяване

Battery Booster: оптимизира консумацията

Uninstaller: бързо и чисто деинсталиране на програми

Process Manager и други контроли.

Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Avira System Speedup 3.1.1.4250:

Improvements

•Improved stability in recycle bin cleaner.

Bug fixes

•Fixed an issue where the machine would not reboot during the use of Ultra Boot Optimization.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Avira System Speedup 3.1.1.4250 (4.44 MB)