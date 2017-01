Backup4all е програма за създаване на резервни копия с операционната система Windows, защитаващи вашите данни от частична или пълна загуба. Backup4all автоматизира създаването на архивни копия и компресира данните (чрез стандартен Zip-алгоритъм) за икономия на дисково пространство и може да шифрира информацията, за да я защити от външен достъп.

Backup4all разполага с електронен помощник за създаване на архивни копия и възстановяване на данните, поддържа плъгини за работа с нестандартни данни (записи на игри, електронна поща), трасиране на версиите при което може да се възстановяват предишни версии на архивираните файлове, запазване на информацията на FTP-сървъри, защита на информацията чрез AES шифриране с 128-битова, 192 и 256 битова дължина на ключа, огледално копиране с точни копия на всички файлове и папки и изпращане на съобщения по електронната поща за приключило архивиране. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Backup4all Professional 6.4.309:

New: Quick Test action for backup jobs

New: Quick Repair action to test and fix backup jobs

New: Quick Repair Catalog Only action

Update: Better detection for Removable/External drives

Update: Translation support for labels used in notification emails

Update: Updated multiple languages

Update: Partial redesign for Check for updates

Fix: Option to hide tray icon was overridden after an update

Fix: Repair action for a job with no executions returned error

Fix: Smart file scanning mode was not working properly when files were deleted

Fix: Small conflicts between different major versions on the same machine

Fix: Status for master password was not updated for cloud destinations

Fix: File count progress was not displayed for Google Drive backups

