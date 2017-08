Удобен и многофункционален e-mail клиент, с чиято помощ можете да управлявате безброй POP3 акаунти. С множеството си функции и лекотата си той изпреварва до известна степен своите конкуренти.

Becky! Internet Mail e клиент за електронна поща, който предлага пълна поддръжка на кирилица. Програмата поддържа протоколите POP3 и IMAP4, предлага шаблони и макроси за автоматизация на често изпълнявани операции. Можете да създадете няколко профила за различни потребители или сметки за ел. поща. Други екстри са напомняне за предстоящи събития и автоматично поздравяване за рожден ден. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Becky! Internet Mail 2.74.00:

– „vCard3.0“ option is added for creating new address book dialog.

– The width of the column headers on the list view was not saved

sometimes on a high resolution display.

– STARTTLS (TLS1.1) and (TLS1.2) were added.

– format/flowed will not be applied on cited line which begins with „>“.

