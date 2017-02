Beyond Compare 4.2.0 Build 22108 Beta / 4.1.9 Build 21719 Final

Beyond Compare е мощна програма за сравняване на файлове и папки. С помощта на Beyond Compare е възможно синхронизирането на архиви, FTP сайтове, сорс-код, да се търсят разликите между два файла и други. Beyond Compare може да записва структурата на папките и след това периодично да я сравнява със структурата в други дискови устройства. Поддържа се работа със скриптове за автоматизиране на процеса. Beyond Compare е полезна при анализа на различията във файловете и позволява създаването на сценарии за автоматизирането на различните задачи.

Новата версия на Beyond Compare поддържа Unicode и разпознава синтаксиса на много програмни езици: С++, Delphi, HTML, Perl, Python, MS Word и много други. Възможно е задаването на граматически правила при сравняването. Възможно е сравняването на бинарни файлове, обединяването на текста от три източника, както и намирането на разлики от различни файлове с оригинала. Beyond Compare разполага с удобен и лесен интерфейс. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в Beyond Compare 4.2.0 Build 22108 Beta

