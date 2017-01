BluffTitler DX9 е програма за създаване на красиви анимирани и неанимирани ефекти и надписи. Създадените в приложението анимации могат лесно и бързо да бъдат добавяни в проекти, създадени в Sony Vegas, Pinnacle Studio и други видеоредактори. Можете да определите фон, шрифт, разположение на буквите в пространството и една спрямо друга, цвят, светлинно излъчване, релеф, текстура и движение на надписа и др. и да изработите ефектен 3D анимиран надпис за броени минути. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в BluffTitler DX9 13.0.0.6:

Updated translations: French, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic and Kreyol

Effect thumbnails of online shows are now downloaded

Support for SSL (https)

Polygon budget increased

3 new properties in the particle layer: Time dilation, Launch normal and Launch normal tolerance

SETTINGS > Render coordinate system is now reset after restart

Bugfix: Text/JumpForJoy effect fixed

Bugfix: Text/MarqueeLights effects fixed

Bugfix: positions and sizes of windows are now remembered

