Boot-US е универсален boot-мениджър, позволяващ инсталирането на няколко версии на операционната система Windows на един и същ компютър. Програмата се конфигурира директно от ОС Windows. С помощта на Boot-US е възможно разделянето на твърдия диск на раздели, премахване и скриване на дисковите раздели. Безплатната за лично ползване Boot-US по нищо не отстъпва на подобните комерсиални продукти. Boot-US позволява зареждането на всякакви операционни системи, инсталиране в MBR, primary Partition или на дискета, поддържа твърди дисков с обем до 2 TB, може да скрива и активира дискови раздели, има защита с парола. Boot-US поддържа зареждането на операционни системи от всякакви дискове. Заедно с програмата, в уеб-сайта са дадени примери за използване с операционните системи Linux и Windows. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Boot-US 3.7.0:

Improvements:

– individual simple and true hiding of GPT partitions

– true hiding of partitions extended for Windows 10 version 1703

– support for font scaling on high resolution monitors

Fixes:

– none

