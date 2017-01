Bopup Communication Server е сървър за организиране на ефективна система за мигновени съобщения и файлове в рамките на локалната мрежа в офиса, в инфраструктурата на голямо предприятие или компания, включително и предаване на данни чрез Интернет. Bopup Communication Server се инсталира бързо и е лесен за използване, като разполага с големи възможности за управляване на цялата система за обмен на съобщения и изцяло отговаря на изискванията, свързани с корпоративното общуване и размяна на файлове.

Bopup Communication Server позволява организирането на потребителски групи и контрол върху изпращаните съобщения и файлове, създаване на собствена среда за обмен на съощения с отдели, звена и групи, шифроване на всички съобщения и файлове, възможност за организиране на собствени списъци с контакти, архивиране на информацията и други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Bopup Communication Server 5.0.0.13434:

New modern design of the Management Console interface including HTML views, colors, icons and bitmaps.

Added new version of IM Client Configuration Tool (former Setup.ini Configuration Tool).

Added check of units’ permissions on moving users and users’ contacts are not reset if units’ permissions match.

Improved Active Directory Import Wizard, a log of process shown in the interface.

A huge number of improvements, fixes and enhancements.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Bopup Communication Server 5.0.0.13434 (59.8 MB)