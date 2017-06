Bopup Messenger е клиентска програма за обмен на шифрирани съобщения, разработена за използване както в локалните мрежи на едно предприятие, така и между няколко предприятия и организации. Bopup Messenger е лек софтуерен клиент, удобен за използване в корпоративна среда. С помощта на Bopup Messenger можете да обедините служителите от всички офиси в една обща и добре защитена система за обмен на форматиран текст, файлове и емотикони.

Информацията в Bopup Messenger се шифрира с помощта на мощни криптоалгоритми, което позволява използването на програмата и в Интернет. Ако връзката между служителите прекъсне, централният сървър запазва и автоматично продължава шифрованата сесия. Не са необходими специални технически познания и предварителен опит за използване на Bopup Messenger. Програмата разполага с вградени подсказки и контекстна помощ. Bopup Messenger изцяло поддържа средите Terminal Server/Citrix. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Bopup Messenger 6.8.8.12010:

This is recommended update that fixes application crash on Windows shutdown or version upgrade.

