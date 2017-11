Brosix е защитен бизнес чат за вашия екип. Някой от възможностите му са: групов и индивидуален чат, файлов трансфер, споделяне на екрана, екранна снимка, бяла дъска и много други функции за съвместната работа във Вашия екип. Пълен контрол на Вашата чат мрежа и защитени комуникационни канали.

Brosix защитава всички ваши комуникации от любопитни очи чрез прилагане на сигурно криптиране на всички комуникационни канали. В много фирми използват безплатни средства за комуникация. Те са подходящи за лична употреба, но е рисковано да се използват заради сигурността на фирмата в ежедневната бизнес комуникация.

Brosix криптира изцяло трафика с 256-битови ключове. Чат съобщения, файлови трансфери, гласови обаждания, видео обаждания, изпращане на екрана и т.н. са криптирани и само получателите им могат да ги декриптират и достъпват.

Brosix предлага сигурна комуникация, гарантирана конфиденциалност, без рекламни банери, и абсолютно безплатен. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Brosix 4.0 170706.8641:

CHA: FileTransfer – Improved indexing of files when starting file transfer

FIX: FileTransfer – Fixed bug when sending mixed files + folders

CHA: Chat – A new set of emoticons

CHA: AudioVideo – Improved audio quality

FIX: Whiteboard – fixed crash on exit while session s active

CHA: Contacts – Improved mechanism for adding contacts

CHA: Themes – Many visual improvements in themes

CHA: Themes – Similar themes share same files (reduced themes size)

CHA: Avatars – Improved avatars quality

ADD: Avatars – Added a new system for custom avatar shape with effects, defined in themes

CHA: Avatars – Avatars now are stored on cloud

ADD: Contacts – Added filter to show certain groups/networks

ADD: Contacts – A new “Default” contact list type is added

ADD: Chat – Added a splitter to allow bigger send area

ADD: ScreenSharing – added session-valid option to disable clipboard transfer

ADD: ScreenSharing – added default option to disable clipboard transfer

CHA: ScreenSharing grayscale mode with better quality (removed artifacts)

ADD: Magnifier zoom level at fine steps (ScreenSharing & ScreenShot)

ADD: Magnifier smooth zoom (ScreenSharing & ScreenShot)

Официална страница

Изтегли: Brosix 4.0 170706.8641 за Windows (42.2 MB)

Изтегли: Brosix 4.0 170706.8641 за други OS